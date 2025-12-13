Policia e konfirmon: Dy gra nga Shqipëria vdiqën në aksidentin e djeshëm në autostradë
Dy gra kanë humbur jetën pas një aksidenti tragjik që ndodhi mes veturës ku ishin ato dyja dhe një kamioni që po transportonte mallra. Aksidenti tragjik ndodhi në autostradën “Ibrahim Rugova”, rrugës nga Prizreni. Ndërkaq, i lënduar ka mbetur edhe shoferi i kamionit, i cili mori tretman mjekësor në Spitalin e Prizrenit. Njëra nga viktimat…
Lajme
Dy gra kanë humbur jetën pas një aksidenti tragjik që ndodhi mes veturës ku ishin ato dyja dhe një kamioni që po transportonte mallra.
Aksidenti tragjik ndodhi në autostradën “Ibrahim Rugova”, rrugës nga Prizreni.
Ndërkaq, i lënduar ka mbetur edhe shoferi i kamionit, i cili mori tretman mjekësor në Spitalin e Prizrenit.
Njëra nga viktimat vdiq në vendin e ngjarjes, ndërsa tjetra fillimisht u dërgua në Emergjencën e Prizrenit e më pas u nis drejt QKUK-së, por atje ka mbërritur pa shenja jete.
“Autostrada Ibrahim Rugova, 12.12.2025 – 07:40. Si pasojë e një aksident trafiku që ka ndodhur midis një veture dhe një kamioni, dy femra shtetase të Shqipërisë që kanë qenë në veturë, kanë humbur jetën. Po ashtu lëndime trupore ka pësuar edhe drejtuesi i kamioni mashkull kosovar i cili është dërguar për trajtim mjekësor. Në vendin e ngjarjes përveç njësive policore kanë dalë edhe ekipet mjekësore dhe zjarrfikësit. Me urdhër të prokurorit trupat e pajetë janë dërguar në IML për obduksion”, tha policia në raportin 24-orësh.
Top Channel raportoi se viktimat janë Eorda Sinollari dhe Elizabeta Katija, kjo e fundit e njohur në media si eksperte e ekonomisë e nënkryetare e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare.
Viktima tjetër, Eorda Sinollari, punonte si konsulente biznesi në Gjermani.