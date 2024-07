Policia dhe Prokuroria me aksion në Pejë- Dyshime për dallavere me patentë -shoferë Policia e Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit janë duke zhvilluar një aksion të gjerë në Pejë. Aksioni ka të bëjë me dyshimet për dallavere me patentë -shoferë. Kjo është konfirmuar për lajmi.net nga Prokuroria e Pejës. Në krye të këtij aksioni është prokurorja, Valbona Gjocaj, derisa nuk janë dhënë detaje shtesë. Duhet përkujtuar…