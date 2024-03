Policia dhe Dogana sekuestrojnë dy vetura luksoze

Dy automjete luksoze janë sekuestruar nga Policia dhe Dogana.

Kjo u bë e ditur me anë të një komunikate për media, shkruan lajmi.net.

“Policia e Kosovës në bashkëpunim me Doganën e Kosovës, respektivisht ekipi i përbashkët i Task-Forcës i përbërë nga zyrtarë të Policisë Kufitare nga DRK-Veriu dhe zyrtarë të Doganës së Kosovës, gjatë realizimit të aktiviteteve në kuadër të një plani operativ me datë 12.03.2024 në magjistralen Mitrovicë-Vushtrri gjatë një kontrolli të automjeteve, kanë ndaluar dy automjete me targa të huaja me drejtues 2 meshkuj kosovarë, të cilat i janë shmangur pagesave të detyrueshme doganore”, tha policia në njoftim.

Lidhur me rastet automjetetet janë sekuestruar dhe janë dorëzuar në terminalin Doganor në Mitrovicë për procedura të mëtejme sipas kompetencës.