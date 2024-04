Policia dënon tre shoferë nga Ferizaji me nga 500 euro Policia i ka gjobitur me nga 500 euro tre shoferë në Ferizaj. Policia e Komunikacionit Rrugor ka zbatuar ligjin e ri me gjoba më të ashpra, duke ua konfiskuar atyre edhe automjetet. “Policia e Komunikacionit Rrugor në Ferizaj në tri raste të ndara në rrugët magjistrale Ferizaj-Kaçanik dhe Ferizaj-Shtime ka ndaluar tre shoferë, të cilët…