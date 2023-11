Policia del me raport, mbi 1 mijë e 400 gjoba trafiku në 24 orët e fundit 1 mijë e 463 gjoba trafiku janë shqiptuar në 24 orët e fundit në vendin tonë. Gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur 26 aksidente me të lënduar dhe 27 me dëme materiale. Ndryshe, në 24 orët e fundit janë arrestuar 12 persona dhe nëntë janë dërguar në mbajtje.