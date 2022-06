Policia del me detaje lidhur me aksionin ku u konfiskuan mbi 90 kg marihuanë

Policia e Kosovës konkretisht Njësia për Hetimin e Trafikimit me Narkotik – Prizren, bazuar në informacionet e pranuara dhe punës operative disa mujore në teren, me datë 03.06.2022 ka zbatuar planin operativ të koduar “Dardha”, me ç’rast në fshatin Tupec - Prizren është ndaluar një automjet i tipit Mercedes, me targa vendore, me drejtues mashkull shtetas i Shqipërisë, i cili në tentativë për tu arratisur në këmbë, është arrestuar nga zyrtarët policor.