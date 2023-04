Policia del me apel për ngasësit, pas reshjeve të borës

Në vendin tonë janë kthyer temperaturat e ulëta, madje edhe me reshje të mëdha bore.

Gjithashtu kjo ka bërë që të shkaktohen disa aksidente si pasojë e kushteve në rrugë.

Dhe për këtë ka reaguar Policia e Kosovës, e cila me anë të një deklarate ka bërë apel për kujdes të madh në komunikacion.

“Edhe pse jemi në stinën e pranverës dhe shumica e automjeteve në qarkullim mund të jenë me goma të verës, pas paralajmërimit se këtë javë gjatë natës dhe në orët e hershme të mëngjesit do të mbizotëroj mot me temperatura të ulëta (reshje të shiut, në lokacione të ndryshme mundësi për reshje bore, rrjedhje të ujit në rrugë e po ashtu edhe dëmtim i asfaltit dhe krijim i gropave), kërkohet nga shoferët që të shtohet kujdesi gjatë qarkullimit në rrugë, ku me rënien e temperaturave krijohen ngrica që rrezikojnë seriozisht pjesëmarrësit në trafik”, ka apeluar Policia duke kërkuar nga ngasësit që të kenë kujdes të shtuar në komunikacion.

Policia e Kosovës bazuar në kushtet meteorologjike apelon për kujdes të shtuar në trafik: