Policia deklarohet për vetaksidentin me fatalitet, ku vdiqën dy femra Policia e Kosovës është deklaruar në lidhej me aksidentin e rëndë që ka ndodhur mbrëmë në fshatin Kuzmin të Fushë-Kosovës. Sipas policisë mbrëmë rreth orës 22:15, është raportuar për një vetaksident me pasoja fatale. “Për pasojë në veturën e vetaksidentuar dy persona, vozitësja dhe pasagjerja kanë humbur jetën”, tha për lajmi.net zëdhënësi i policisë për…