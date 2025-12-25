Policia bashkë me OSBE-në certifikojnë 18 ekspertë për armë zjarri
Policia e Kosovës, bashkë me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), kanë realizuar me sukses trajnimin “Trajnimi i trajnerëve për instruktorë të armëve të zjarrit”.
Trajnimi është zhvilluar në periudhën 08-19 dhjetor të këtij viti dhe janë certifikuar gjithsej 18 instruktorë të Policisë së Kosovës si ekspertë për armë zjarri.
“Policia e Kosovës më këtë trajnim shënon krijimin e një kuadri profesional të një niveli të lartë, duke arritur standardet më të avancuara të kompetencës për instruktorë në këtë fushë, si një bazë e qëndrueshme për zhvillimin dhe avancimin e mëtejmë të kapaciteteve institucionale. Policia e Kosovës zotohet se do të vazhdojë zgjerimin e trajnimeve dhe avancimin e cilësisë së mësimdhënies, duke aplikuar praktikat dhe standardet më të larta profesionale ndërkombëtare, në harmoni me dokumentet strategjike, rregulloret dhe udhëzimet përkatëse”, ka njoftuar Policia e Kosovës. /Lajmi.net/
