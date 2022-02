Policia arreston dy persona në veri, sekuestrohet kokainë, marihuanë e armë

Në komunikatë bëhet e dishme se pas pranimit të një informacioni në lidhje me dyshimet për substancë narkotike dhe armë në një fshat të komunës së Zveçanit, policia ka marrë masa dhe gjatë hulumtimet ka arritur ta ndalë një veturë, dhe të gjejë një sasi kokaine, percjell lajmi.net

Përveç sasisë së kokainës, policia ka sekuestruar nga personat, një pistoletë, karikator, fishek e disa gjera tjera.

Më poshtë e gjeni komunikatën e plotë:

Në Veri të Mitrovicës arrestohen dy persona të dyshuar për përfshirje në disa vepra penale

Prishtinë, më 19 shkurt 2022,

Policia e Kosovës, njësia e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në Mitrovicë Veri, pas pranimit të një informacioni në lidhje me dyshimet për substancë narkotike dhe armë në një fshat të komunës së Zveçanit, ka ndërmarr veprimet e nevojshme policore ku ka ndaluar veturën e dyshuar me vozitës (J. A.), në të cilën gjatë kontrollit nen ulësen e vozitësit janë gjetur një sasi e dyshuar narkotike e llojit kokainë me peshë (453) Gr.

Po ashtu është kryer edhe kontrollimi i shtëpisë së të dyshuarit (J. A.), ku gjatë kontrollit në dhomën e të birit të tij (M. A.), si dhe në shtëpi janë sekuestruar dëshmitë si në vijim:

1. Pistoletë Berata,

2. Një karikator,

3. Katër (4) Fishek te kalibrit 7.62 mm,

4. Sasi e dyshuar e marihuanes me peshe 2.71 gram,

5. Qese të vogla të zbrazëta që shërbejnë për paketimin e substancave narkotike,

6. Një sim kartel,

7. Dokument zyrtar i cili dyshohet se është i falsifikuar, dokument i sindikatës se policisë së Serbisë me fotografi të dyshuarit M. A.

8. Disa fleta që dyshohet se ka shënime që lidhen me shitjen e substancave narkotike,

9. Veturë Opel Zafira,

10. Substancë e dyshuar narkotike për kokainë, me peshë (453) Gr.

Ndaj dy personave të dyshuar janë iniciuar rastet – Blerja, posedimi, shitja dhe shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve substancave psikotrope ose analoge, Mbajtje në pronësi posedimi i pa autorizuar i armës dhe Falsifikim i Dokumentit.

Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori i shtetit i cili ka udhëzuar që personave të dyshuar pas intervistimit të ju caktohet masa e ndalimit prej 48 orësh. /Lajmi.net/