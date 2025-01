Policia arreston një qytetar në Prishtinë, kërkohej nga Polonia me urdhër ndërkombëtar Një person është arrestuar dhe lokalizuar të premten në rrugën “Sheshi i Arbërit” në Prishtinë, pas kishte urdhër arrest ndërkombëtar. Në raportin 24-orësh të policisë thuhet se i dyshuari kërkohej nga autoritetet polake. I njëjti me urdhër të prokurorit kujdestar është dërguar në qendrën e mbajtjes me qëllim të vazhdimit të procedurës penale.