​Policia arreston një person të kërkuar me urdhëresë gjyqësore Policia Rajonale e Gjilanit ka arrestuar një person i cili po kërkohej me urdhëresë gjyqësore pasi kishte kryer veprën penale “Vjedhje e rëndë”. Personi i arrestuar nga policët e stacionit në Viti, është kosovar i moshës 19 vjeçare. “Ai kërkohej në bazë të urdhëresës së lëshuar nga Gjykata Themelore për vuajtje të dënimit me burg…