Policia arreston një person në Pejë, dyshohet për falsifikim parash

Policia e Kosovës ka njoftuar për arrestimin e një personi në Pejë i cili dyshohet se ka kryer veprën penale “Falsifikim të parasë”.

Përmes një njoftimi të lëshuar për media, thuhet se pas një hetimi të shpejtë dhe të koordinuar, Policia e Kosovës, konkretisht Sektori për Hetimin e Krimeve Ekonomike, ka realizuar një operacion për ndalimin e një personi të dyshuar për falsifikimin e parasë.

Hetimi ka filluar pas një denoncimi nga një qytetar i rajonit të Pejës, i cili kishte pranuar një shumë prej nëntë mijë dollarësh amerikanë në emër të kthimit të një borxhi për shitblerje veturash.

Tutje thuhet se pas dyshimeve për autenticitetin e parave, qytetari ka raportuar rastin tek autoritetet kompetente, dhe pas verifikimeve dhe veprimeve hetimore, është identifikuar dhe arrestuar një person i dyshuar nga qyteti i Pejës, për të cilin ekzistojnë dyshime se ka kryer veprën penale të “Falsifikimit të Parasë”.

Shuma e parave të sekuestruara është 9 mijë dollarë amerikanë. I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit të tij mbrojtës dhe me aktvendim të Prokurorit të Pejës është dërguar në mbajtje për 48 orë.

“Hetimi është në vazhdim dhe po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për të zbardhur plotësisht rastin. Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Prokurorinë kompetente, do të vazhdojë të ndjekë me prioritet çështje të tilla për të garantuar sigurinë dhe integritetin financiar të qytetarëve të vendit”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/