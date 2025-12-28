Policia arreston Millosh Steviq nën dyshimet për shantazh dhe ndikim në votë
Policia e Kosovës ka arrestuar sot Millosh Steviq, i cili dyshohet se ka ushtruar ndikim dhe presion ndaj qytetarëve për orientimin e votës përmes detyrimit dhe shantazhit.
I dyshuari është shoqëruar në stacionin policor në Graçanicë, ku po intervistohet lidhur me këto dyshime.
“I dyshuari është duke u intervistuar për shkak të dyshimit për ushtrim të ndikimit, presionit dhe orientimit të votës përmes detyrimit dhe shantazhit”, kanë bërë të ditur burimet policore për Kosovapress.
Gjatë kontrollit, policia ka sekuestruar një fletore me shënime që përmbante emra kandidatësh të Listës Serbe, për të cilën është siguruar edhe fotografi.
Po ashtu, atij i janë gjetur edhe shuma parash në kartëmonedha prej 20 dhe 50 eurosh.
