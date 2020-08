Policia arreston katër persona për mbjellje të kanabisit

Siç njofton PK, gjatë operacioni në një parcelë janë gjetur 216 bimë të llojit kanabis sativa, të cilat pas marrjes se mostrave janë shkatërruar.

Po ashtu gjatë bastisjes, në shtëpitë e të dyshuarve jenë gjetur dhe konfiskuar tre telefona, një revole TT me 7 fishekë, një USB, dy tabela të veturës, një revole e llojit Zoraki me pesë fishekë dhe një pushkë njëzetëshe me pese fishekë

