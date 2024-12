Policia arreston dy persona në Mitrovicë për grabitje

Sipas njoftimit të Policisë, viktimës i ishin grabitur një sasi e të hollave dhe një orë dore me vlerë të konsiderueshme.

“Si rezultat i hetimeve të zhvilluara nga ana e hetuesve të Sektorit Rajonal të Hetimeve DRP Mitrovicë Jug, me datë 03.12.2024, kanë arritur që ti identifikojnë dhe arrestojnë dy persona të dyshuar të përfshirë në rastin e grabitjes. Mbi dyshime të bazuara dhe provave të siguruara, sot me datën 03.12.2024, në orët e paradites është arrestuar e dyshuara e parë e moshës së mitur e cila pas procedurës së intervistimit, me vendim të prokurorit të rastit është liruar në procedurë të rregullt. Ndërsa në orët e pasdites është arrestuar edhe i dyshuari i dytë F.H.,23 vjeçar, shtetas i Kosovës, të cilit pas procedurës së intervistimit, me vendim të prokurorit i është caktuar masa e ndalimit policor”, thuhet në njoftimin e Policisë. /Lajmi.net/