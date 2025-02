Policia arreston 31 vjeçarin në Ferizaj që përndjeki dhe e goditi me veturë ish-bashkëshorten Policia e Kosovës ka arrestuar 31 vjeçarin e dyshimtë që ndoqi në mënyrë të dhunshme ish-bashkëshorten dhe më pas e goditi me veturë. E njëjta përfundoi me lëndime të rënda trupore. Pas rastit, gruaja u soll në QKUK nga Ferizaj, për trajtim të mëtejshëm. Sipas policisë, rasti ndodhi kur burri e ka ndjekur me veturë…