Policia apel qytetarëve: Na lajmëroni nëse e shihni këtë person Policia e Kosovës, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, bazuar në autorizimin e Prokurorisë Themelore në Gjakovë për publikimin e fotografisë të personit të dyshuar në rast, me qëllim lokalizimin e tij, lëshon kërkesë për bashkëpunim me qytetarët. Personi i dyshuar është: Shqiprim (Tomë) Dedaj i lindur me 28.11.1984 banues në rrugën “Pashko Vasa” në…