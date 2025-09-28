Policia aksion në Shkodër, asgjëson mbi 1000 bimë kanabisi

Policia në Shkodër ka gjetur dhe asgjësuar edhe 1447 bimë narkotike, që dyshohen të jenë të llojit kanabis sativa. Sipas njoftimit të Policisë, janë proceduar katër kryetarë fshatrash të Qarkut të Shkodrës, për veprën penale “Shpërdorim i detyrës”. Policia bëri të ditur po ashtu se po vijon puna për identifikimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë…

Lajme

28/09/2025 14:12

Policia në Shkodër ka gjetur dhe asgjësuar edhe 1447 bimë narkotike, që dyshohen të jenë të llojit kanabis sativa.

Sipas njoftimit të Policisë, janë proceduar katër kryetarë fshatrash të Qarkut të Shkodrës, për veprën penale “Shpërdorim i detyrës”.

Policia bëri të ditur po ashtu se po vijon puna për identifikimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të bimëve narkotike.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2025

Epopeja e Jezercit, Ahmeti: Liria është amaneti i dëshmorëve e përgjegjësia...

September 28, 2025

Alarm në Danimarkë: Përsëri dronë në bazat ushtarake

September 28, 2025

Transformimi i Shqipërisë dhe mësimet që mund t’i nxjerrë Kosova

September 28, 2025

​Çeku: Qeverinë Kurti 3 do ta kemi brenda afatit

Lajme të fundit

Epopeja e Jezercit, Ahmeti: Liria është amaneti i...

Alarm në Danimarkë: Përsëri dronë në bazat ushtarake

Amir Rrahmani lëndohet përsëri, do t’i mungojë edhe...

Transformimi i Shqipërisë dhe mësimet që mund t’i nxjerrë Kosova