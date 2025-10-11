Policia aksion kundër narkotikëve në Podujevë, shtatë të arrestuar

Shtatë persona janë arrestuar këtë të shtunë në Podujevë, pasi Policia e Kosovës ndërmori një aksion së bashku me Prokurorin e Shtetit. Informatat e siguruara në  rrugë operative, kanë mundësuar që hetuesit  të identifikojnë një lokacion në fshatin Shtedime, ku dyshohej për veprimtari të paligjshme me substanca narkotike. Policia ka bërë të ditur se arrestimi…

Lajme

11/10/2025 13:29

Shtatë persona janë arrestuar këtë të shtunë në Podujevë, pasi Policia e Kosovës ndërmori një aksion së bashku me Prokurorin e Shtetit.

Informatat e siguruara në  rrugë operative, kanë mundësuar që hetuesit  të identifikojnë një lokacion në fshatin Shtedime, ku dyshohej për veprimtari të paligjshme me substanca narkotike.

Policia ka bërë të ditur se arrestimi i krye në një shtëpi, të gjithë shtetas të Shqipërisë, në mesin e tyre pesë gra dhe dy burra.

Ndërsa, në vendngjarje përveç një sasie të konsiderueshme të substancave narkotike, është gjetur edhe aparaturë e përshtatur për tharjen e bimëve narkotike.

“Në asistim të njësisë së hetimeve kanë marrë pjesë edhe njësitë intervenuese, ndërkohë që pas arrestimit të personave të dyshuar në vendngjarje janë ftuar edhe zyrtarët nga  njësiti antidrogë, në koordinim me të cilët do të  ndërmerren veprimet e mëtejme”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2025

Radoniqi i KQZ-së: Jemi gati për zgjedhjet e nesërme, ftoj qytetarët...

Lajme të fundit

Radoniqi i KQZ-së: Jemi gati për zgjedhjet e...

AIP u bën thirrje partive politike të respektojnë...

Serbët si ndalin provokimet, vendosin hartën e Kosovës...

Tentativë për kontrabandë në Vërmicë – Dogana sekuestron...