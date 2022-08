Polici që shkaktoi tragjedinë në Himarë mund të dënohet edhe me gjobë Agjencia e Mbikëqyrjes Policore me anë të një njoftimi zyrtar tha se Arjan Tase, polici që vrau me skaf 7-vjeçaren në Potam të Himarës, po hetohet nën akuzën “Vrasjes së kryer nga pakujdesia”. Ish efektivi futi skafin në hapësirën e rrethuar për pushuesit. Pasi zbarkoi në breg familjarët e tjerë në bord, kreu manovrime të…