Polici humb këmbën, shteti ende pa sigurim shëndetësor
Një aksident trafiku ndërmjet një veture të KFOR-it dhe një veture civile ka bërë që zyrtari policor në Pejë të mbes me pasoja të përhershme. Goditja ishte aq e rëndë sa mjekët u detyruan t’ia amputojnë edhe këmbën. Për këtë rast, tash zyrtarët që shkaktuan aksidentit do të trajtohen nga shteti italian. “Një aksident trafiku…
Lajme
Një aksident trafiku ndërmjet një veture të KFOR-it dhe një veture civile ka bërë që zyrtari policor në Pejë të mbes me pasoja të përhershme.
Goditja ishte aq e rëndë sa mjekët u detyruan t’ia amputojnë edhe këmbën.
Për këtë rast, tash zyrtarët që shkaktuan aksidentit do të trajtohen nga shteti italian.
“Një aksident trafiku që ndodhi para disa ditësh në qytetin e Pejës që ishte përfshirë një automjet i KFOR-it, për fat të keq ka humbur këmbën një zyrtar policor i cili ende po trajtohet në QKUK për shkak lëndimeve të renda, për këtë çështje janë ndërmarr të gjitha veprimet ligjore ndërkaq për shkak të imunitetit që kanë pjesëtarët e KFOR-it në Kosovë kjo cështje penale do të bartet në kompetencë tek shteti i tyre”, ka deklaruar Shkodran Nikqi – zëdhënës, Prokuroria Themelore, Pejë për RTV Dukagjini.
E derisa rreziku në vend të punës për policët rritet çdo ditë, shteti ende nuk ua garanton një të drejtë themelore.
Sikur ky polic, ashtu edhe gjithë zyrtarët tjerë të institucionit të Policisë së Kosovës pavarësisht çka u ndodhë, nuk kanë qasje akoma në sigurimin shëndetësor për më shumë se 25 vite.
Ndonëse qysh në fillim të mandatit këtë gjë e kishte premtuar se do ta ndryshoj ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, kjo gjë nuk ndodhi kurrë.
Dukagjini ka pyetur Ministrinë nëse ka plane për hapa konkret në drejtim të përgatitjes ose finalizimit të procedurave të nevojshme për implementimin e ligjit për sigurime shëndetësore, por ata nuk janë përgjigjur.
Ndryshimi i kësaj gjendje sipas kolonelit në pension të Policisë së Kosovës, është jetike.
“Duke e parë punën e rrezikshmërinë, sidomos në trafik por edhe patrullave, mendoj që është e do mosdokshme që zyrtarët policor të kenë shërbime shëndetësore. Kjo është premtu vazhdimisht nga Qeverisë prej gjeneratës së parë e deri tani, puna e tyre është me stres, veprimtaria e tyre është e rrezikshme dhe shpeshherë policët mbesin invalid për shkak të aksidenteve të ndryshme gjatë kryerjes së detyrës së tyre”, ka theksuar Refki Morina – ish-kolonel.
Policia e Kosovës në nëntor të vitit 2023 pati protestuar dy herë radhazi ku së bashku me shtesën e rrezikshmërisë në punë, shujtave mujore kishin kërkuar edhe sigurimin shëndetësor e jetësor.
Deri tani, asnjë nga kërkesat nuk është plotësuar.