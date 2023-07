Policët me kamerë në trup, Policia e Kosovës njofton se kanë filluar fazën testuese Policia e Kosovës me një postim në rrjetin social Facebook kanë njoftuar se kanë filluar fazën testuese të projektit që zyrtarët policorë të kenë të vendosura kamerat në trup. Ata dhanë shumë arësye se përse ky projekt do të duhej të zbatohej, shkruan lajmi.net. Njësia për Kontrollin e Autostradave tani më nga sot ka fillur…