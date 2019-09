Policët kinez patrullojnë me kolegët serbë nëpër rrugët e Serbisë

Nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë thonë se policët kinez nuk do të zbatojnë autorizimet policore e as nuk do të pajisen me mjetet e detyrimit.

Policët kinez të cilët patrullojnë nëpër rrugët e Serbisë u ndihmojnë kolegëve serbë në komunikimin me shtetasit kinez të cilët banojnë në Serbi, si dhe në komunikimin e tyre me organet shtetërore, ka njoftuar sot Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Gjashtë oficerë të policisë kineze në partullimet e përbashkëta me policët serbë në Beograd, Novi Sad dhe Smederevë, u ndihmojnë policëve serbë në komunikimin me shtetasit kinezë që banojnë në Serbi, si dhe u ndihmojnë bashkëatdhetarëve të tyre në komunikimin me organet tona shtetërore”, thuhet në kumtesë.

Nga Ministria theksojnë se policët kinezë nuk do të zbatojnë autorizimet policore e as nuk do të pajisen me mjetet e detyrimit.

Nga Ministria gjithashtu kujtuan se oficerët e policisë kineze marrin pjesë në patrullime të përbashkëta në vendet e tjera të rajonit dhe Bashkimin Evropian, ashtu si edhe oficerët e policisë serbe marrin pjesë në patrullime të ngjashme në vendet e tjera.