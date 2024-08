Policët e rinj pa pajisje të nevojshme për të dalë në terren, askush s’jep përgjegjësi Gjenerata e 60-të e Policisë së Kosovës ende nuk janë pajisur me të gjitha pajiset e nevojshme për punë. Ata kanë mungesa të sprejve, shkopinjëve të gomës dhe disa nga ta edhe nuk kanë as armë. Por sipas IPK-së, kjo gjeneratë, nuk është e vetmja që ballafaqohet me problemi e tillë, e derisa nga Policia…