Policët e Kosovës që 20 vjet pa sigurime shëndetësore, 21 prej tyre humbën jetën në detyrë

Megjithatë, policët në Kosovë vazhdojnë të punojnë pa sigurim shëndetësor dhe jetësor.

Kërkesa për sigurim shëndetësor dhe aksidental për Policinë e Kosovës është e kahmotshme, por që deri më tani, asnjë nga qeveritë e deritashme të Kosovës nuk ka arritur ta plotësojë.

Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Shaban Tasholli në një prononcim për lajmi.net thotë se u është premtuar që deri në vitin e ardhshëm do të këtë sigurime shëndetësore, megjithëse thotë se këtë pikë nuk e kanë futur në kërkesat e tanishme që i kanë adresuar qeverisë.

Por, përkundër premtimeve, Tasholli nuk beson që çështja e sigurimeve do të kryhet vitin e ardhshëm.

“Ne çdo herë e kemi kërkuar sigurimin shëndetësor, por tani kërkesat që i kena pas, si kushtëzim nuk e kemi shti sepse i kemi dhënë prioritet orëve shtesë, që kemi ka 500 orë shtesë, pakon, ndërrimin e natës dhe shujtën, këto tria janë të realizuar, shujta ka mbet me u pa çka po bëhet. Mirëpo na kanë premtuar se deri në viti i ri do të shqyrtohet fort kjo punë dhe na kanë premtuar se që nga viti i ri do të kemi sigurime shëndetësore. Por unë po them një gjë, nuk po e besojë fare. Por, premtim ka e nuk di, kaq është”, ka thënë Tasholli për lajmi.net

Ndryshe, Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në përmbushjen e vizionit dhe misionit të saj, në zbatimin e ligjit dhe Kushtetutës së vendit, garantimin e rendit dhe sigurisë, në mënyrë që të ofrojë një shërbim efikas policor dhe profesional ndaj të gjithë qytetarëve.

Policia e Kosovës ka qenë shumë aktivisht e angazhuar edhe gjatë kësaj periudhe të fundit të pandemisë, teksa kanë pasu angazhime 12-orëshe. /Lajmi.net/