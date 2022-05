Policët e Kosovës mbrohen me antiplumba me afat të skaduar

Me kushte tmerrësisht skandaloze, me të cilat nuk mund ta mbrojnë as pragun e shtëpisë së tyre, ata po japin maksimumin për të mbrojtur qytetarët e Republikës së Kosovës.

Shteti i Kosovës nuk po arrin t’u plotësoj kushtet elementare Policisë së Kosovës. Që nga paslufta policët vazhdimisht janë përballur me mungesa që nga uniforma e deri tek respekti për punën që bëjnë. Pavarësisht kësaj, ata po punojnë.

Kryetari i Sindikatës së Policëve, Imer Zeqiri, tregon për Insajderin problemet themelore që kanë zyrtarët policorë.

Pa sigurim shëndetësor, pa ligj të pagave, pa ligjin për pensionim në moshën 55 vjeçare, pa shujtë ditore etj. Këta janë tregues të mjaftueshëm që tregojnë se si është gjendja aktuale e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, thotë kryetari.

Ai tregon se policët punojnë edhe me antiplumba me afat të skaduar. Krejt këto sipas tij janë për shkak të mungesës së bordit të OSHP-së.

Si po ndikojnë këto probleme në punën e policëve

Një zyrtar policorë i gjeneratës së re ( emër i njohur për redaksinë) ka rrëfyer për Insajderin se si është të punosh si polic e mos të kesh as uniformë.

B.K, dukë lënë anash mungesat elementare, thotë se shumë herë përballen edhe me ofendime nga qytetarët.

“Po, plot herë edhe na ofendojnë. Po pavarësisht kësaj ne vazhdojmë të bëjmë punën tonë”, thotë ai.

E mungesa e kushteve, thotë ai që ndikon për të keq në deponimin në punë.

“Krejt këto, mungesa e shujtës, sigurimit shëndetësor, ligji për paga, sigurimit të transportit e shpesh herë edhe uniformës, ndikon për të keq në punën tonë”, tha ai.

Cilat janë kërkesat e policëve drejtuara sindikatës

Kryetari i sindikatës së Policëve të Kosovës, Imer Zeqiri tregon se si janë mbi 25 projekte që kanë mbetur pa u realizuar për shkak të bordit të OSHP-së i cili nuk po emërohet.

“Disa rajone kanë probleme me udhëtim për shkak se nuk kanë transport të siguruar. Çdo mungesë e pajisjeve apo uniformës paraqet vështirësi në kryerjen e detyrave të caktuara sipas ligjit dhe autorizimeve policore” thotë ai.

Kërkesat e policëve janë të shpeshta thotë Zeqiri dhe sipas tij nuk ka ndonjë evidencë të saktë se sa janë.

Mungesa e Sigurimit Shëndetësor

Që nga themelimi i Policisë së Kosovës, janë 21 policë të vrarë gjatë detyrës zyrtare dhe mbi 400 policë të lënduar.

Nuk janë të ralla rastet kur në aksione u rrezikohet jeta. Por, pavarësisht kësaj, edhe 23 vjet pas përfundimit të luftës, policët kosovarë nuk gëzojnë sigurim shëndetësor.

Kryetari i sindikatës thotë se nuk ka gjasa që të behët shpejt ligji për sigurime shëndetësore, por ai thotë se si sindikatë kanë kërkuar që të realizohet një sigurim alternativ për të gjithë pjesëtarët e Policisë.

“Për sigurimin shëndetësor nuk ka gjasa që të bëhet shpejt me ligj, kurse ne Sindikata jemi duke kërkuar realizimin e një sigurimi alternativ për të gjithë pjestarët e Policisë, përmes Byros Kosovare të Sigurimeve, nëse Qeveria na përgjigjet me mjete financiare?! Kjo mund të bëhet me teeth 5 milion në vit e që është shumë e nevojshme krahasuar me specifikat e punës me rrezikshmëri të lartë për shëndetin dhe jetën e policëve si dhe duke krahasuar se asnjë shtet në botë nuk e ka policinë pa sigurim shëndetësor”, thotë Zeqiri.

Mungesa e uniformës, shujtes e transportit

Për mungesën e uniformës për zyrtarët policorë është informuar edhe Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, i cili e ka paraqitur si shqetësim edhe para komisionit parlamentar.

Lidhur për këtë, ka folur edhe kryetari i sindikatës, Imer Zeqiri. Ai tregon se policët punojnë edhe me antiplumba me afat të skaduar. Krejt këto sipas tij janë për shkak të mungesës së bordit të OSHP-së.

Policia e Kosovës nuk marrin shujtë, përjashtuar këtu Njësinë Speciale Operative.

Policët e Kosovës po lëshojnë vendin, sipas statistikave janë 1108 pjesëtarë që kanë dhënë dorëheqje

Është në rritje numri i policëve që kanë dorëzuar dorëheqjen nga policia dhe janë në pritje të vizave për të lëshuar vendin.

“Kemi informacione të pakonfirmuara se shumë zyrtarë policor kanë aplikuar për viza, disa për viza pune e disa për viza turistike dhe pasiqë kjo nuk bëhet publike as nga individët dhe as nga ambasadat, nuk mund ta dimë sa është numri i tyre”, thotë kryetari i sindikatës Zeqiri.

Mendimi i sindikatës është se, shumica e atyre që japin dorëheqje nga policia, janë pagat e ulëta dhe puna e rrezikshme si dhe kërkimi i një jete më të mirë.

“Prej formimit të Policisë së Kosovës, dorëheqje vullnetare kanë dhënë 1108 pjesëtar të Policisë, nuk kemi ndonjë statistikë të saktë për kohët e fundit por vërehet se është në rritje dhe nëse nuk realizohen disa kërkesa apo nuk krijohen kushte më të mira do të kemi vazhdimisht dorëheqje”, tha ai.

Ligji për pagat

Ligji i ri për paga ende nuk është implementuar. Por në projektligjin e propozuar për pagat e policët janë të papranueshme për sindikatën.

Zeqiri thotë se janë duke pritur finalizimin e pagave për të parë nëse është bërë ndonjë ndryshim pozitiv.

“Sa i përket koeficientëve që janë paraqitur gjatë projektimit të ligjit të pagave, për ne janë të papranueshëm. Jemi duke prit finalizimin e ligjit të pagave dhe nëse nuk është bërë ndonjë ndryshim pozitiv, do t’a kundërshtojmë”, u shpreh Zeqiri.

Sipas Draftligjit të ri të pagave, një kopje të të cilave e kishte siguruar Insajderi, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës do të ketë koeficientin 14. Zëvendësdrejtori i përgjithshëm, sipas këtij draftligji do ta ketë koeficientin 12.6 apo 1512 euro. Drejtor i departamentit në Policinë e Kosovës do ta ketë 11 koeficientin, apo 1320 euro.Policët në gradën kolonel do ta kenë pagën 1176 euro, apo koeficientin 9.8.Nënkoloneli do ta ketë pagën 1020 euro ose koeficientin 8.5. Majori do ta ketë koeficientin 8 apo 960 euro në muaj. Kapiteni do ta ketë koeficientin 7, ose 840 euro pagën mujore. Togeri do ta ketë pagën 768 euro ose koeficientin 6.4. Rreshteri do ta ketë koeficientin 4.8 apo 576 euro. Polic i lartë 4.3 ose 516 euro, dhe polici 4.2 apo 504 euro. Polici i ri e ka koeficientin 4 ose pagën 480 euro. Dhe polici kadet e ka koeficientin 2 ose 240 euro pagë.