Polemikë e ashpër mes Vlora Çitakut dhe Gjuriqit, ky i fundit lëshohet në deklarata nacionaliste

E tëra filloi me një lajm për tenistin serb, Novak Gjokov, të cilin e shpërndau Vlora Çitaku, ku në mbishkrim shënoi “Të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafshë janë më të barabarta se tjerat” — shprehje e njohur nga libri “Ferma e Kafshëve” nga George Orwell.

Çitaku la të kuptohet se Gjokoviq po favorizohet nga organizatoret e turneut, pasi u vendos që serbi do të garojë pa qenë i vaksinuar, për dallim nga lojtarët e tjerë. Gjokoviq ende nuk ka njoftuar për statusin e vaksinimit.

“A po më duket mua, apo ky është një shembull i gjuhës së urrejtës me motive etnike? Natyrisht, se Gjokoviq është serb nga Zveçani dhe mendon ndryshe nga zonja Çitaku. Ky është është fjalim çnjerëzor nga Vlora Çitaku”, ka shkruar Gjuriq.

“ All animals are equal, but some animals are more equal than others.” https://t.co/IyaE8lfcjJ

Gjuriq i reagoi Çitakut duke thënë se kjo e fundit përdori gjuhë të urrejtjes me motive etnike.

Is it just me, or is this a textbook example of ethnically motivated hate speech?

Obviously so since @DjokerNole is a Serb from Zvecan who happens to think differently than Ms. Citaku.

This is a typical dehumanizing speech from Vlora Çitaku, for whom Serbs are … https://t.co/TfE3DHjFt2

— Марко Ђурић (@markodjuric) January 4, 2022