Pogba mund ta humb Kupën e Botës Paul Pogba ka marrë lajme të tmerrshme në fillimin e aventurës së tij me skuadrën e Juventus. Ylli francez, Pogba ka ndjerë një shqetësim në gjurin e tij gjatë fazës para-sezonale me ‘Zonjën e Vjetër’ dhe rezultatet ishin tmerruese. Lojtari ka një dëmtim në meniskus dhe si pasojë do të obligohet t’i nënshtrohet një operimi,…