Pogba arrin në Torino

Tashmë ka mbetur vetëm zyrtarizimi i Juventusit për Pogban si lojtarin e tyre më të ri.

Sipas Fabrizio Romano, francezi ka arritur në Torino, përcjell lajmi.net.

Mesfushori do t`i bashkohet ‘Zonjës së Vjetër’ si një lojtar i lirë, pasi i skadoi kontrata me Manchester United.

Testet mjekësore Pogba me Juven do t`i përfundojë javën e ardhshme./Lajmi.net/

