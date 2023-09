Podujevë: Arrestohet një person, ishte i dënuar për dhunim Njësite të stacionit policor të Podujevës kanë arrestuar një person i cili kërkohej me urdhëresë të Gjykatës. Policia e Kosovës njofton se ndaj personit të dyshuar me inicialet E.A, mashkull, 21 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, ka qenë aktive urdhëresa (dënim me tri vite burgim) për veprën dhunim. “Pas përfundimit të procedurave të nevojshme…