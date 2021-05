Pochettino ka kërkuar largimin nga PSG-ja

Sipas “Goal.com”, trajneri i PSG-së, Maurizio Pochettino ka kërkuar nga klubi largimin, transmeton lajmi.net.

Kjo ndodh pas vetëm gjashtë muajve kur tekniku argjentinas mori në drejtim skaudrën parisiene.

Shkarkimi i Jose Mourinhos ka nisur spekulimet nga mediat angleze se Tottenham Hotspur dëshiron rikthimin e tij, mirëpo ende nuk dihet përse “Poch” ka kërkuar largimin pasi me PSG-në ka fituar dy trofe në këtë sezon./Lajmi.net/

Mauricio Pochettino has told PSG he wants to leave the club, Goal can confirm.

Both Real Madrid and Tottenham are interested in making him their next manager 👀 pic.twitter.com/VgTFxTqMDs

— Goal (@goal) May 30, 2021