“Po zihen femrat për ty”, Elijona flet me Limin për Albën, Dolcen dhe Bian

13/01/2026 19:18

Elijona ka folur me Limin në lidhje me raportin e tij me Albën, Dolcen dhe Bian.

Ajo është shprehur se këto tri banore po zihen për të.

“Po zihen femrat për ty”, u shpreh ajo.

Por, Limi tha se ai thjesht po sqarohet me të trija në forma të ndryshme.

“Unë po sqarohem me ex-in, me shoqërinë dhe me atë që po vazhdoj përpara”, tha ai.

