“Po zihen femrat për ty”, Elijona flet me Limin për Albën, Dolcen dhe Bian
Elijona ka folur me Limin në lidhje me raportin e tij me Albën, Dolcen dhe Bian. Ajo është shprehur se këto tri banore po zihen për të. “Po zihen femrat për ty”, u shpreh ajo. Por, Limi tha se ai thjesht po sqarohet me të trija në forma të ndryshme. “Unë po sqarohem me ex-in,…
