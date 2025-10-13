Po vazhdon numërimi i votave për kandidatë të asamblesë komunale në Podujevë

13/10/2025 18:42

Në Qendrën e Numërimit në Podujevë ka nisur numërimi i votave për asamblistë.

Kryetari i KKZ-së në Podujevë, Islam Demolli tha se procesi i numrimit ka filluar nga ora 06:00 dhe është duke vazhduar.

Tutje, ai ka njoftuar se në një ndrrim janë 10 tavolina me nga 4 antar.

”Procesi i numërimit ka filluar në ora 6:00. Janë 10 tavolina në një ndërrim me nga 4 anëtar”, ka thënë shkurtimisht Demolli për IndeksOnline.

