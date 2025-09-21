Po udhëtonte me motor, 16-vjeçari shqiptar vdes pas një aksidenti në Brescia

Një aksident i rëndë ka marrë jetën e 16-vjeçarit Manuel Leti, student i informatikës dhe i lindur në Itali nga prindër shqiptarë, pasditen e djeshme në rrugën “4 Nëntori” të Artognes, në provincën e Brescia-s. Manueli, i cili po udhëtonte me motorin e tij KTM Duke 125, u përplas me një Audi që drejtohej nga…

Lajme

21/09/2025 23:11

Një aksident i rëndë ka marrë jetën e 16-vjeçarit Manuel Leti, student i informatikës dhe i lindur në Itali nga prindër shqiptarë, pasditen e djeshme në rrugën “4 Nëntori” të Artognes, në provincën e Brescia-s.

Manueli, i cili po udhëtonte me motorin e tij KTM Duke 125, u përplas me një Audi që drejtohej nga një 44-vjeçar në kryqëzimin me rrugën “Caduti della Resistenza”, rreth orës 14:30.

Pavarësisht përplasjes së lehtë me makinën, motori humbi stabilitetin dhe përfundoi duke goditur një shtyllë ndriçimi.

Goditja e fortë e rrëzoi Manuelin në tokë dhe, përkundër kaskës së sigurisë, plagët e shkaktuara në gjoks dhe bark ishin të rënda dhe fatale. Një mik i tij, që po udhëtonte me një motor tjetër, ishte dëshmitar i ngjarjes, por nuk mundi të ndërhynte.

Menjëherë pas aksidentit, ambulanca dhe helikopteri i emergjencës mbërritën në vendngjarje, por mjekët konfirmuan vdekjen e 16-vjeçarit në vend.

Kryetarja e Bashkisë së Artognes, Barbara Bonicelli, e cilësoi tragjedinë “të papranueshme” dhe bëri apel për një kujdes të shtuar në rrugë. Edhe kryetari i Pian Camuno, Giorgio Ramazzini, shprehu dhimbjen për humbjen e një familjeje të respektuar: “Është e vështirë të gjesh fjalë për një dhimbje të tillë”. /Tch/

Lajme të fundit

A mund ta ndryshojnë historinë e UÇK-së deklaratat...

Çfarë do të thotë njohja e shtetit palestinez?

Kupchan: Vetëshkatërruese nëse Qeveria në Kosovë vazhdon të...

Vajza e Fatmir Limajt feston kanagjegjin, ai vesh...