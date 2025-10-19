Po trajtohej në QKUK, vdes punëtori që ishte rrëzuar në vendin e punës para disa ditësh në Shtime
Një person ka vdekur në QKUK teksa ishte duke u trajtuar si pasojë e plagëve të marra në vendin e punës. I ndjeri, me datën 3 tetor, ishte rrëzuar nga një lartësi teksa po punonte në një kompani ndërtimi. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Njoftimi…
Lajme
Një person ka vdekur në QKUK teksa ishte duke u trajtuar si pasojë e plagëve të marra në vendin e punës.
I ndjeri, me datën 3 tetor, ishte rrëzuar nga një lartësi teksa po punonte në një kompani ndërtimi.
Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.
Njoftimi i plotë:
Shtime / 10.10.2025 – 23:25. Raportohet se në QKUK ka ndërruar jetë viktima m/k, i cili kishte qenë duke u trajtuar si pasojë e plagëve të pësuar pasi më 03.10.2025 ishte rrëzuar nga një lartësi derisa ishte duke punuar në një kompani ndërtimore. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.