Po trajtohej në QKUK, vdes punëtori që ishte rrëzuar në vendin e punës para disa ditësh në Shtime

19/10/2025 08:59

Një person ka vdekur në QKUK teksa ishte duke u trajtuar si pasojë e plagëve të marra në vendin e punës.

I ndjeri, me datën 3 tetor, ishte rrëzuar nga një lartësi teksa po punonte në një kompani ndërtimi.

Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

Njoftimi i plotë:

Shtime / 10.10.2025 – 23:25. Raportohet se në QKUK ka ndërruar jetë viktima m/k, i cili kishte qenë duke u trajtuar si pasojë e plagëve të pësuar pasi më 03.10.2025 ishte rrëzuar nga një lartësi derisa ishte duke punuar në një kompani ndërtimore. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

