“Po tenton me përfitu nga familja”, eskalon debati mes Fjollës dhe Shkurtës
Pas prezantimit të videos nga debati mes Shkurtës dhe Fjolla Morinës, situata mes tyre ka eskaluar edhe më tej. Shkurta tha se asnjëherë nuk ka tentuar ta viktimizojë familjen e saj, ashtu siç edhe e akuzon Fjolla. Por kjo e fundit nuk ia lejoi as ta mbaronte fjalën Shkurta. “Ti po e viktimizon familjen tënde,…
ShowBiz
Pas prezantimit të videos nga debati mes Shkurtës dhe Fjolla Morinës, situata mes tyre ka eskaluar edhe më tej.
Shkurta tha se asnjëherë nuk ka tentuar ta viktimizojë familjen e saj, ashtu siç edhe e akuzon Fjolla.
Por kjo e fundit nuk ia lejoi as ta mbaronte fjalën Shkurta.
“Ti po e viktimizon familjen tënde, ti po mundohesh me përfitu dhe me e ndërtu një karrierë mes këtyre gjërave. Për këtë kurrë nuk mundesh me përparu”, i tha Fjolla.
Për të kuptuar më shumë, klikoni në videon e mëposhtme: