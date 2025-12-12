“Po tenton me përfitu nga familja”, eskalon debati mes Fjollës dhe Shkurtës

12/12/2025 22:29

Pas prezantimit të videos nga debati mes Shkurtës dhe Fjolla Morinës, situata mes tyre ka eskaluar edhe më tej.

Shkurta tha se asnjëherë nuk ka tentuar ta viktimizojë familjen e saj, ashtu siç edhe e akuzon Fjolla.

Por kjo e fundit nuk ia lejoi as ta mbaronte fjalën Shkurta.

“Ti po e viktimizon familjen tënde, ti po mundohesh me përfitu dhe me e ndërtu një karrierë mes këtyre gjërave. Për këtë kurrë nuk mundesh me përparu”, i tha Fjolla.

Për të kuptuar më shumë, klikoni në videon e mëposhtme:

YouTube player

