”Po të mos ishte Messi, Guardiola nuk do të kishte fituar Ligën e Kampionëve”

Trajneri gjerman me përvojë Felix Magath tha se suksesi i Pep Guardiola me Barcelonën i detyrohet ekskluzivisht Leo Messit.

Guardiola fitoi Ligën e Kampionëve dy herë me Barcelonën, por më pas nuk arriti ta përsërisë atë sukses me Bayern Munich dhe Manchester City.

“Messi fitoi trofetë, nuk i fitoi Guardiola. Pa të, sistemi i Pep nuk mund të funksionojë kurrë. Nëse ai do të kishte një trajner aq i mirë do të kishte fituar Ligën e Kampionëve me Bayern dhe Manchester City”, tha Magath.

“Unë mendoj se Guardiola shpesh humbet ndeshjen para se të fillojë me vendimet e tij të këqija në ndeshjet kryesore. Së pari Bayern dhe tani Manchester City nuk e sollën atë për të fituar trofe vendor”, u shpreh ai. /Lajmi.net/