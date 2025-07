“Po tall autoritetet”- Shqiptari që u dëbua dy herë nga Anglia sfidon edhe një herë ligjin britanik, shfaqet me ‘Mercedesin’ e tij luksoz

Një shqiptar i dënuar për vjedhje, i cili nuk mund të dëbohet, sfidoi Home Office-n me një targë personale në Mercedes-in e tij luksoz prej 80,000 paundësh.

Dorian Puka, 28 vjeç, i cili është burgosur dhe dëbuar dy herë nga Britania e Madhe për vjedhje, filmoi veten duke hequr mbulesën nga targa e tij e re: DO24 AMG, që përfaqëson emrin e tij dhe markën e lartë të Mercedes-it.

Më pas, ai postoi një video në TikTok ku shihet duke vozitur në Londër drejt autostradës M25 në drejtim të kryqëzimit me M40 për në Oxford.

Ky është shprehja e fundit e përbuzjes së tij ndaj zyrtarëve të Home Office, të cilët janë të pafuqishëm ta dëbojnë sepse ai ka kërkuar azil. Ai nuk mund të dëbohet derisa çështja e tij të shqyrtohet plotësisht një proces që mund të zgjasë muaj ose vite, për shkak të ngarkesës në gjykatat e imigracionit.

Fillimisht, ai u burgos për nëntë muaj në 2016 dhe u dëbua vitin e ardhshëm pasi tentoi të hynte në një pronë, kur pronari e vuri re nëpërmjet një kamera kur ishte në pushime në Francë.

Megjithatë, brenda një viti, ai arriti të shmangë kontrollin në kufi dhe të rikthehet në Mbretërinë e Bashkuar, ku kreu një seri vjedhjesh në Londër.

Puka u kap më në fund duke veshur një orë të shtrenjtë që kishte vjedhur, kur u vu re nga oficerë me veshje civile që patrullonin në Surbiton në jug-perëndim të Londrës. Ai u burgos për tre vjet e gjysmë dhe u dëbua në mars 2020.

Gjatë qëndrimit në burg në Britani, ai u bë i njohur për përdorimin e një telefoni celular të paligjshëm që kishte futur fshehurazi në burg, ku postonte foto në Instagram duke qëndruar pranë kreut të një grupi kriminal që vuante një dënim 12-vjeçar për komplot për shpërndarje kokaine dhe pastrim parash.

Pas rikthimit në Shqipëri për disa muaj, ai udhëtoi përmes Gjermanisë, Belgjikës dhe Holandës para se të kalonte sërish kufirin dhe të hynte në Britani në dhjetor 2020, sipas llogarisë së tij në Instagram.

Mësohet se ai ka dorëzuar një kërkesë azili dhe që nga viti i kaluar është në arrest shtëpie me një pajisje elektronike, duke pritur vendimin e gjykatës së imigracionit mbi kërkesën e tij.

Në dhjetor, ai postoi urime për Vitin e Ri nga një klub nate në Londër, bashkë me një foto ku festonte duke tymosur shishën pranë një kërcimtare barku.

Tre muaj më parë, ai publikoi një seri videosh duke vozitur një Ferrari prej 300,000 paundësh në Londër në TikTok dhe Instagram, si dhe foto me dhjetëra orë Rolex dhe makina të tjera luksoze. Puka gjithashtu sfidoi Nigel Farage duke postuar një foto ku ai ha dhe pi me një imazh të përpunuar me Photoshop të liderit të partisë Reform, duke i bërë shenjën e miratimit me gishtin e madh.

Zoti Farage e kishte përshkruar atë si “një kriminel i vërtetë” që “po shkel mbi autoritetet britanike”.

Burimet e financimit të shqiptarit mbeten të panjohura, por raportohet se ai është duke qëndruar në një apartament me dy dhoma në Hounslow, perëndim të Londrës, me vlerë 250,000 paund.

Chris Philp, deputet dhe sekretar i brendshëm në opozitën konservatore, tha: “Mirësevini në Britaninë e punës ku hajdutë të dënuar vozisin makina luksoze, postojnë selfie me Rolex në TikTok dhe qeshin me ligjin, ndërsa Home Office vetëm ulur dhe pikon stilolapsin.”

“Ky bandit shqiptar është burgosur, dëbuar, është futur fshehurazi përsëri dhe tani po tall autoritetet online, duke valvitur kërkesën e azilit si një leje VIP. Por, megjithatë, nuk është dëbuar. Kjo është arsyeja pse konservatorët kanë propozuar Ligjin për Dëbimin. Ky ligj do të rikthejë kontrollin e kufijve, do të vendosë rendin në sistemin e azilit dhe do të largojë çdo emigrant ilegal ose kriminel të huaj. Dhe nëse Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut qëndron midis Britanisë dhe kufijve të saj, ne do të dalim.”

Një zëdhënës i Home Office tha:

“Të huajt që kryejnë krime duhet të jenë të sigurt se ligji do të zbatohet. Zoti Puka është dëbuar nga Mbretëria e Bashkuar më parë. Ligji i Mbretërisë së Bashkuar ndalon dëbimin e individëve kur ka kërkesa ose përfaqësime që presin ende vendim.”

“Ne kemi filluar tashmë një fushatë të madhe për forcimin e zbatimit të ligjit të imigracionit dhe kthimin e personave pa të drejtë qëndrimi në Britani, me 30,000 të kthyer që nga ardhja në pushtet e qeverisë së re.”