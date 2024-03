“Po ta shtyn terminin për 3 muaj që me i shku në ordinancë private”, qytetarët të pakënaqur me shërbimet në QKUK Qytetarët e Kosovës po ballafaqohen me probleme të ndryshme shëndetësore për të cilat po kërkojnë ndihmë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Gazetarja e lajmi.net, Fjolla Hyseni duke u bazuar në ankesat që qytetarët shpesh i drejtojnë drejt mjekëve, ka vizituar QKUK dhe ka biseduar me disa pacientë. “Po ta shtyn terminin për 3 muaj…