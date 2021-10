Ish qendërsulmuesi i Chelseas bashkë me Ben Chilwell u ftuan në vend të Reece James, transmeton lajmi.net.

Abraham është duke shkëlqyer në Seria A me katër gola dhe dy asistime.

Kjo është ftesa e parë te Anglia që nga nëntori i 2020, derisa goli i fundit ishte ndaj Malit të Zi në nëntorin e vitit 2019.

Anglia në tetor përballet me Andorrën me 9 tetor dhe kundër Hungarisë me 12 tetor./Lajmi.net/