“Po shihet që s’e kanë për vota”, qytetari lavdëron qeverinë që po ia ndërton shtëpinë në fshatin më verior të Republikës Ka filluar tashmë ndërtimi i shtëpive në veri për banorët shqiptarë dhe jo vetëm. Një sosh e ka vizituar edhe një ekip i lajmi.net, me në krye gazetarin Shkumbin Kajtazi. Jo vetëm kaq. Ai ndihmoi të zotin e shtëpisë edhe me murosje. Paraprakisht, palët diskutuan për mënyrën se si po rrjedhin gjërat, me kryefamiljarin që…