“Po s’fitove do kesh probleme”, Limi e paralajmëron Albën
Mëngjesin e sotëm, Alba dhe Limi kanë diskutuar rreth lojës në shtëpinë më të famshme në vend. Alba theksoi se nuk është shumë e fokusuar në lojë, teksa Limi e paralajmëroi për diçka. “Po nuk fitove, do të kesh probleme. E dinë këtë”, tha ai. Për më shumë, ndiqni videon e mëposhtme:
