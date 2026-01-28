“Po s’fitove do kesh probleme”, Limi e paralajmëron Albën

Mëngjesin e sotëm, Alba dhe Limi kanë diskutuar rreth lojës në shtëpinë më të famshme në vend. Alba theksoi se nuk është shumë e fokusuar në lojë, teksa Limi e paralajmëroi për diçka. “Po nuk fitove, do të kesh probleme. E dinë këtë”, tha ai. Për më shumë, ndiqni videon e mëposhtme:

ShowBiz

28/01/2026 12:57

