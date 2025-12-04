“Po përzihen tre tema të ndryshme, po krijohet konfuzion për vota”- Ahmeti kërkon debat të qartë për energjinë-elektrike
Ish-kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka reaguar lidhur me debatin politik për importin e energjisë elektrike dhe raportet me Serbinë, duke theksuar se diskutimi publik po zhvillohet mbi premisa të paqarta dhe të përziera, gjë që, sipas tij, po e bëjnë debatin të pasinqertë dhe jo të dobishëm.
Ahmeti thekson se aktualisht po trajtohen si një çështje e vetme tri tema që në fakt janë të ndryshme dhe që duhen ndarë qartë për të kuptuar saktë se për çfarë po diskutohet:
Origjina e energjisë – vendi ku prodhohet rryma që blihet.
Tregtuesi i energjisë (traderi) – kompania nga e cila blihet rryma, pavarësisht se ku prodhohet ajo.
Rruga e furnizimit – fakti se për shkak të interkoneksioneve, një pjesë e energjisë kalon përmes rrjetit të Serbisë, çka është teknikisht e pashmangshme.
Ai u bëri thirrje partive politike dhe analistëve që të sqarojnë se për cilën prej këtyre çështjeve flasin kur akuzojnë njëra-tjetrën për blerjen e energjisë nga Serbia, duke vlerësuar se ndryshe, debati shndërrohet në manipulim për përfitime elektorale, përcjell Telegrafi.
Ahmeti theksoi se, për të, më shumë rëndësi ka aspekti i sigurisë afatgjatë të furnizimit dhe, mbi të gjitha, kostoja për qytetarët dhe bizneset. Ai paralajmëroi se çmimi i energjisë është faktor kyç në buxhetet e familjeve dhe në mbijetesën e bizneseve.
Sipas tij, debati real duhet të fokusohet te mosfunksionimi i kapaciteteve energjetike, vonesat në ndërtimin e kapaciteteve të reja dhe ndaljet e njësive ekzistuese, të cilat kanë rritur varësinë nga importi dhe, rrjedhimisht, faturën për qytetarët.
“Nëse duam debat të sinqertë, duhet të flasim për kapacitetet energjetike dhe koston reale që e paguan secili prej nesh – e jo për debate emocionale që nuk ofrojnë zgjidhje”, ka përfunduar Ahmeti.