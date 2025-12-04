“Po përzihen tre tema të ndryshme, po krijohet konfuzion për vota”- Ahmeti kërkon debat të qartë për energjinë-elektrike

Ish-kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka reaguar lidhur me debatin politik për importin e energjisë elektrike dhe raportet me Serbinë, duke theksuar se diskutimi publik po zhvillohet mbi premisa të paqarta dhe të përziera, gjë që, sipas tij, po e bëjnë debatin të pasinqertë dhe jo të dobishëm. Ahmeti thekson se aktualisht po trajtohen si…

Lajme

04/12/2025 15:05

Ish-kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka reaguar lidhur me debatin politik për importin e energjisë elektrike dhe raportet me Serbinë, duke theksuar se diskutimi publik po zhvillohet mbi premisa të paqarta dhe të përziera, gjë që, sipas tij, po e bëjnë debatin të pasinqertë dhe jo të dobishëm.

Ahmeti thekson se aktualisht po trajtohen si një çështje e vetme tri tema që në fakt janë të ndryshme dhe që duhen ndarë qartë për të kuptuar saktë se për çfarë po diskutohet:

Origjina e energjisë – vendi ku prodhohet rryma që blihet.

Tregtuesi i energjisë (traderi) – kompania nga e cila blihet rryma, pavarësisht se ku prodhohet ajo.

Rruga e furnizimit – fakti se për shkak të interkoneksioneve, një pjesë e energjisë kalon përmes rrjetit të Serbisë, çka është teknikisht e pashmangshme.

Ai u bëri thirrje partive politike dhe analistëve që të sqarojnë se për cilën prej këtyre çështjeve flasin kur akuzojnë njëra-tjetrën për blerjen e energjisë nga Serbia, duke vlerësuar se ndryshe, debati shndërrohet në manipulim për përfitime elektorale, përcjell Telegrafi.

Ahmeti theksoi se, për të, më shumë rëndësi ka aspekti i sigurisë afatgjatë të furnizimit dhe, mbi të gjitha, kostoja për qytetarët dhe bizneset. Ai paralajmëroi se çmimi i energjisë është faktor kyç në buxhetet e familjeve dhe në mbijetesën e bizneseve.

Sipas tij, debati real duhet të fokusohet te mosfunksionimi i kapaciteteve energjetike, vonesat në ndërtimin e kapaciteteve të reja dhe ndaljet e njësive ekzistuese, të cilat kanë rritur varësinë nga importi dhe, rrjedhimisht, faturën për qytetarët.

“Nëse duam debat të sinqertë, duhet të flasim për kapacitetet energjetike dhe koston reale që e paguan secili prej nesh – e jo për debate emocionale që nuk ofrojnë zgjidhje”, ka përfunduar Ahmeti.

Artikuj të ngjashëm

December 4, 2025

KQZ përmbyll zgjedhjet lokale, certifikon rezultatet edhe të Kuvendit Komunal të...

Lajme të fundit

KQZ përmbyll zgjedhjet lokale, certifikon rezultatet edhe të...

Haradinaj konfirmon kandidimin e Agim Çekut për deputet:...

Refuzohen mbi 6 mijë aplikime për votim nga diaspora, gati 49 mijë aprovohen

Çfarë po ndodh në shtëpinë e prokurorëve të Kosovës?