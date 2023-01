Po ndiqnin një garë me qen, dy pejanët sulmohen brutalisht me shufra druri Gjatë ditës së djeshme në Pejë, Policia ka raportuar se dy viktima meshkuj janë sulmuar fizikisht me shufra të drurit nga disa persona të panjohur. Policia tregoi se të dyshuarit kanë ikur nga vendi i ngjarjes, ku gjatë ikjes njëri nga të dyshuarit ka shtënë me armë në drejtim të viktimave. Kurse viktimat janë dërguar…