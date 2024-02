Po kontrabandonin “Plazma” të Serbisë – Policia dhe Dogana i kapin

Policia e Kosovës në bashkëpunim me Doganën e Kosovës kanë parandaluar një rast të kontrabandimit me mallra.

Sipas njoftimit të policisë janë gjetur 35 pako me gjithsej 720 kuti të biskotave plazma, për të cilat nuk kishte asnjë dokument përkatës dhe të njëjtat ishin me prejardhje nga Serbia.

Lidhur me rastin të gjitha veprimet janë ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit, ku me urdhër të prokurorit kompetent malli i kontrabanduar është sekuestruar dhe dërguar në terminalin doganor-Dheu i Bardhë.

“Policia e Kosovës gjegjësisht njësia e Task Forcës -Lindje në bashkëpunim me Doganën e Kosovës, gjatë zbatimit të masave për parandalim dhe luftim të kundërligjshmërisë dhe kontrabandës, si rezultat i intensifikimit të kontrolleve taktike dhe operacionale në teren, me datë 16.02.2024 kanë parandaluar një rast të kontrabandimit me mallra. Në datën e lartcekur në hyrje të fsh.Novosellë-Kamenicë është vërejtur një veturë e dyshuar me targa vendore e cila ishte duke lëvizur nga Serbia përmes fsh.Breznicë”, thuhet në njoftimin e policisë.

“Gjatë kontrollit të automjetit të lartcekur i cili drejtohej nga i dyshuari mashkull është vërejtur se i njëjti kishte të ngarkuar 35 pako me gjithsej 720 kuti të biskotave plazma, për të cilat nuk kishte asnjë dokument përkatës dhe të njëjtat ishin me prejardhje nga Serbia”.