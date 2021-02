Banesa ku Morina qëndronte me qira ishte në Kukës. Ajo e kishte marrë shtëpinë me qira përballë rajonit të policisë, por hyrja ishte nga pas.

Policia ka shkuar për kontroll, por nuk e ka gjetur në banesë duke nisur kërkimet.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Këngëtarja u arrestua më 19 shtator në pikën kufitare të Morinës me dy armë me vete në makinë. Ndërsa së bashku me të ishte i dashuri i saj dhe shoferi.

Ndërsa gjatë mbrëmjes së djeshme është parë në prani të burrit të saj dhe shoqërisë në një restorant në Kosovë.