“Po ka ndodhur një incident, por unë jam mirë”, Alaudin Hamiti flet për sulmin fizik ndaj tij

Alaudin Hamiti ka reaguar publikisht pas sulmit fizik që i ndodhi në Prishtinë. Më herët u publikuan pamjet të momentit kur moderatori i njohur u sulmua në kryeqytet, nga një person i dyshimtë. Rreth kësaj situate, Hamiti shfrytëzoi një moment në “prime-in” e sotëm për t’ua bërë me dije publikut se ai është mirë. “Dua…

ShowBiz

20/02/2026 22:51

Alaudin Hamiti ka reaguar publikisht pas sulmit fizik që i ndodhi në Prishtinë.

Më herët u publikuan pamjet të momentit kur moderatori i njohur u sulmua në kryeqytet, nga një person i dyshimtë.

Rreth kësaj situate, Hamiti shfrytëzoi një moment në “prime-in” e sotëm për t’ua bërë me dije publikut se ai është mirë.

“Dua të falënderoj personalisht të gjithë ata që më kanë shkruar. Dua të them që po, ka ndodhur një incident. U gjeta i papërgatitur, sepse nuk ka asnjë arsye për të pritur një agresion. Por, unë jam mirë, siç po shihni” deklaroi ai.

