Po ikte nga talebanët, rrëzohet avioni ushtarak i Afganistanit

Sipas raportit të Gazeta.uz, avioni u rrëzua të dielën në provincën jugore të Uzbekistanit, në Surxondaryo, e cila është në kufi me Afganistanin.

Avioni i rrëzuar i përket forcave ajsore dhe po udhëtonin jashtë vendit për të mos rënë në duart e talebanëve.

Sipas burimeve, dy ushtarakë afganë janë plagosur dhe ndodhen të shtruar në një spital në kryeqytetin e provincës, Termez.

Të dielën, Uzbekistani tha se kishte arrestuar 84 ushtarë afganë të cilët kishin kaluar kufirin.

