“Po i sillë rrotull meshkujt e shtëpisë”, Shqipja vazhdon me thumba për Albën Shqipja dhe Alba e filluan prajmin mbrëmë me debatin e ashpër mes tyre. Sulmet kryesore të Shqipës drejtuar Albës ishin për djemtë e shtëpisë. Ajo po vazhdon me thumba të tillë drejt Albës edhe sot. “Po i sillë rrotull meshkujt e shtëpisë”, tha Shqipja për Albën. Shqipja është kryefjalë e debateve secilin prej banorëve. /Lajmi.net/